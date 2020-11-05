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شكرا لقرائتكم خبر عن «الحبوب» تطرح المناقصة الخامسة لاستيراد 600 ألف طن من القمح والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم الخميس ، عن طرح المناقصة الخامسة لهذا العام لاستيراد 600 ألف طن قمح، للتوريد خلال الفترة من فبراير– مارس2021.
وقال محافظ المؤسسة إن الكمية المطروحة موزعة على عدد 10 بواخر بواقع 6 بواخر لميناء جدة الإسلامي و4 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.
وأبان أن طرح هذه الدفعة يأتي بهدف الحفاظ على مستويات الخزن الاستراتيجي من القمح، وتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن.
وكانت المؤسسة قد تعاقدت هذا العام على استيراد 2.2 مليون طن من الحبوب، منها 64 ألف طن من الاستثمارات السعودية بالخارج، وشراء 386 ألف طن من الإنتاج المحلي للمزارعين.
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