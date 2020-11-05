شكرا لقرائتكم خبر عن أيهما أفضل أداء العمرة في رمضان أم الأشهر الحرُم؟.. الشيخ «الخثلان» يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح ‏ الشيخ سعد الخثلان، أن أداء مناسك العمرة في شهر رمضان أفضل من أدائها في الأشهر الحرم (رجب- ذي القعدة- ذي الحجة-محرم).

وأستدل الشيخ” الخثلان” في مقطع فيديو على موقع “تويتر”، بقول النبي ﷺ «عمرة رمضان تعادل حجة»، رغم أن النبي قد اعتمر 4 مرات جميعها كان في شهر ذي القعدة.

وأبان أن من المقرر عن الأصوليين أن دلالة القول مقدمة عن الفعل ، لأن دلالة القول أقوى ، فدلالة الفعل من الممكن أن يكون المقصود منها عدة احتمالات.

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ولفت إلى أن اعتمار النبي ﷺ في شهر ذي القعدة كان الهدف منه هو إبطال اعتقاد كان شائع في الجاهلية وبداية الإسلام، وهو أن العمرة في الأشهر الحرم من أفجر الفجور، من هنا فأداء العمرة في شهر رمضان أفضل من أدائها في الأشهر الحرم .