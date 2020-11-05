شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خطوات لحماية خصوصيتك على الهاتف الذكي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : نصح خبراء وفقاً لموقع «إنغادجيت» التقني المتخصص باتباع 5 خطوات لحماية خصوصيتك على هاتفك الذكي. يأتي ذلك بعدما كشفت تقارير تقنية عن سهولة التعرف على الأشخاص وتحديد مواقعهم من خلال بيانات تجمع بواسطة التطبيقات على الهواتف الذكية . وإليك 5 خطوات لحماية خصوصيتك على هاتفك الذكي : Advertisements 1- التحقق من إعدادات الخصوصية والموقع 2- إيقاف تشغيل إعداد السجل ومسحها دورياً 3- استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية VPN 4- إلغاء الاشتراك في الإعلانات المستهدفة 5- إيقاف تشغيل جميع خدمات الموقع على الهاتف

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 5 خطوات لحماية خصوصيتك على الهاتف الذكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.