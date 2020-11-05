الإمارات… رئيس الدولة ينعى الشيخة مريم بنت حمدان بن زايد

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الخميس، وقالت: "نعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" المغفور لها الشيخة مريم بنت حمدان بن زايد بن خليفة آل نهيان التي وافتها المنية صباح اليوم".
وتابعت: "أعرب رئيس الدولة عن خالص عزائه ومواساته في وفاة الفقيدة سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها وأسرة آل نهيان جميل الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون".
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