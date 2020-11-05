شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى: مواصلة إسرائيل هدم منازل الفلسطينيين يعوق حل الدولتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بيتر سانتو المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي، إن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم المباني الفلسطينية، يشكل عائقا أمام حل الدولتين.

ودعا المتحدث الأوروبي -في بيان اليوم الخميس أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية- سلطات الاحتلال لوقف جميع عمليات هدم المباني، بما فيها الممولة من الاتحاد الأوروبي، لا سيما في ضوء التأثير الإنساني لانتشار فيروس (كورونا).

وأوضح أن الاحتلال هدم خلال الأسبوع الجاري أكثر من 70 مبنى، بما في ذلك مرافق سكنية، تعود ملكيتها لـ11 عائلة فلسطينية، لديها 41 طفلا في خربة (حمصة الفوقا) شمال الأغوار، وأن الهدم الواسع النطاق يؤكد مرة أخرى الاتجاه المؤسف لعمليات الاستيلاء والهدم منذ بداية العام الجاري.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في ظل التهديد بهدم المدرسة الفلسطينية في مجتمع رأس التين وسط الضفة، والتي تم تمويلها من قبل الاتحاد الأوروبي، والعديد من الدول الأعضاء فيه، مبينا أنه يوجد حاليا 52 مدرسة فلسطينية مهددة بالهدم، كما تم التأكيد عليه في الاستنتاجات السابقة لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وشدد على ضرورة ضمان حق الأطفال في التعليم ببيئة مدرسية آمنة ومأمونة، حيث أن التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان، يجب حمايته والحفاظ عليه.