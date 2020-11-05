شكرا لقرائتكم خبر عن الحشد الشعبى العراقى يعلن انتهاء عملية قطع امدادت داعش بالأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الحشد الشعبي العراقي اليوم الخميس عن انتهاء "عملية نوعية" استمرت ثلاثة أيام لقطع امدادت تنظيم "داعش" الإرهابي في صحراء غرب الأنبار.

ونقلت قناة "السومرية نيوز"عن قائد عمليات الأنبار للحشد قاسم مصلح قوله "نحن تمكنا بقطع كافة الإمدادات لخلايا داعش الإرهابي بتدمير مضافات كان يستغلها العدو والتي تحتوي على مواد غذائية وطبية لتساعد عناصر داعش للبقاء لمدة أطول في صحراء الأنبار".

وأضاف مصلح "سوف تستمر العمليات العسكرية لملاحقة عصابات داعش الإرهابي لحين القضاء عليهم بشكل كامل"، موضحا أن "قيادة عمليات الأنبار اختتمت العملية النوعية الخاطفة التي أستمرت ثلاثة أيام في صحراء غرب الأنبار والتي استهدفت عدة مناطق مهمة للقضاء على امدادت داعش الإرهابي".

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