شكرا لقرائتكم خبر عن 150موظفا يؤمّنون 100 باب فى المسجد الحرام بالمرحلتين الأولى والثانية من العمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثفت الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية برئاسة شؤون الحرمين بالسعودية تدابيرها الوقائية على 100 باب في المسجد الحرام للمرحلتين الأولى والثانية للعمرة التدريجية، وفق ما نشرت"عكاظ"، وأبلغ مدير إدارة الأبواب فهد الجعيد أن الأبواب الخاصة بالمصلين 19 باباً هي: جسر أجياد، سلم الشبيكة، سلم 91، سلم 92، عبارة 80، عبارة 78، باب 84، باب 74، باب 123، باب 121، سلم الأرقم، باب 114، باب 70، باب 73، بدروم 76، بدروم 82، مدخل جسر الأرقم، سلم المروة، باب 88. أما الأبواب الخاصة بالمعتمرين فعددها 13 وهي: باب الملك فهد، جسر الشبيكة، باب أجياد، باب الصفا، باب النبي، سلم الأرقم، باب بني شيبة، باب المروة، جسر المروة، عبارة النبي، جسر المروة عربات، بدروم السلام، وأبواب الصفا.

وأشار مدير إدارة الأبواب، إلى أن أسماء وأرقام أبواب المسجد الحرام تساعد المعتمرين على معرفة الأبواب التي دخلوا منها لتسهيل حركة خروجهم باتجاه مساكنهم، ويعمل 150 موظفا في تأمين الأبواب ومنع دخول الأمتعة والأطعمة والآلات الحادة وخلافه.

وكان المعتمرون الذين قدموا من خارج المملكة العربية السعودية قد بدأوا الأربعاء الماضى في أداء مناسك العمرة بعد انتهاء فترة الحجر الإلزامي المحددة بثلاثة أيام في فنادق مكة المكرمة، بعد وصولهم إلى المملكة عصر الأحد الماضى حسب الإجراءات الاحترازية التي حددتها الجهات المختصة تزامنا مع بدء المرحلة الثالثة من العودة التدريجية التي تشمل معتمري الخارج من الدول المسموح لها، وفق"عكاظ".

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وبدأ المعتمرون أداء مناسكهم عبر مجموعات كل مجموعة تتكون من 20 معتمرا وتم استيعاب 32 مجموعة في الفترة الزمنية الواحدة، بواقع 6 فترات في اليوم الواحد حيث سيشهد الحرم المكي توافد 20 ألف معتمر، و60 ألف مصل في اليوم الواحد.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أكدت أن الفئة العمرية المسموح لها بأداء المناسك من خارج المملكة من 18 سنة إلى 50 سنة مع تقديم شهادة فحص PCR بنتيجة سلبية تثبت خلوهم من فيروس كورونا يتم إصدارها من مختبر موثوق من دولة المعتمر لا يتجاوز 72 ساعة من وقت أخذ العينة حتى وقت المغادرة إلى المملكة مع الحجز المسبق في تطبيق (اعتمرنا) للحرمين الشريفين لأداء العمرة والصلاة وزيارة المسجد النبوي الشريف.

يذكر أن المرحلة الأولى من العودة التدريجية التي بدأت في منتصف شهر صفر من العام الحالي تم السماح فيها لـ6 آلاف معتمر في اليوم من المواطنين والمقيمين بالمملكة وبنسبة بلغت 30% من الطاقة الاستيعابية تلاها المرحلة الثانية التي تم خلالها السماح لـ40 ألف مُصلٍّ و15 ألف معتمر في اليوم، بما يمثل 75% من الطاقة الاستيعابية.