شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 10 أسرى محررين من طولكرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 10 أسرى محررين، في حملة اعتقالات واسعة في قرى وبلدات الشعراوية شمال محافظة طولكرم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم /الخميس/ - أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل الأسرى المحررين عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها وتخريب محتوياتها، كما اقتحم بلدة سبسطية شمال محافظة نابلس، وأغلق الموقع الأثري أمام الفلسطينيين.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت منذ مطلع الشهر الحالي أربعة فلسطينيين من مختلف مناطق طولكرم، بينهم أسرى محررين؛ ليرتفع عدد المعتقلين حتى اليوم إلى 14 أسيرا.

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