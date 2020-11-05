مركز أرامكو الطبي يعلن عن وظائف شاغرة

طرح مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي للرعاية الصحية وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء بعدة مسميات منها أخصائي حديثي الولادة، وطبيب عام الرعاية الأولية، وطبيب عام أطفال.
وأضاف أن الوظائف متاحة لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات ذات الصلة بالوظائف.
ونوه بأن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي : أضغط هنا
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