وزير الصناعة السعودي: قطاع التعدين والصناعات المعدنية مرشح ليصبح الركيزة الثالثة في الصناعة بالمملكة

وأضاف في حوار مع "سبوتنيك"، ينشر في وقت لاحق، أن "قطاع التعدين والصناعات المعدنية مرشح بحلول عام 2030، ليصبح الركيزة الثالثة في الصناعة السعودية، بل ويُصبح هذا القطاع المُمكِّن الأكبر للصناعة السعودية في المستقبل".
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وتابع: "تم مؤخرًا توقيع وترسية أربعة عقود لمشروعات البرنامج العام للمسح الجيولوجي بالمملكة العربية السعودية، مع عدد من الهيئات والشركات العالمية الرائدة في هذا المجال".
واستطرد: "ستُركّز خلال السنوات الست المقبلة، على مسح وإنتاج خرائط لحوالي 600 ألف كيلومتر مربع من منطقة الدرع العربية الغنية بالمعادن، والواقعة في غرب المملكة وذلك بهدف دراسة وتحديد وجود وتوزيع الثروات المعدنية في تلك المنطقة، وبناء قاعدة بيانات شاملةٍ للمعلومات الجيولوجية، تكون مرجعاً للمستثمرين وللمشتغلين في قطاع التعدين في الوقت الحاضر وفي المستقبل".
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