وأكد الوزير في حوار مع "سبوتنيك"، ينشر في وقت لاحق، أن "بحكم امتلاك المملكة للمقومات الاقتصادية والجغرافية التي تعزز من موقعها، يجعل من وجود برنامج لتشجع الإنتاج المحلي وهوية تجارية لترويج المنتجات والخدمات السعودية أمرًا مهمًا، ويهدف البرنامج إلى تعزيز الارتباط بالمنتج السعودي سواء في الداخل أو الخارج ونهدف في نهاية المشروع إلى تعزيز رغبة المواطنين والمقيمين في استهلاك وتفضيل المنتج السعودي والاعتزاز به بالإضافة إلى إعطاء قوة له عالمياً".
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وأضاف أن "هدف الوزارة الأساسي أن يكون قطاع الصناعة من أهم القطاعات ذات الأولوية لدى المستثمرين، وسيكون ذلك من خلال خليط من المحفزات والتشريعات فالصناعة محور أساسي في رؤية المملكة 2030م لتحقيق التحول الاقتصادي المنشود ومستهدفات الرؤية".
وتابع: "من الطبيعي أن تتجه رؤوس الأموال الى الاستثمار في الصناعات الواعدة والاستفادة من المحفزات والممكنات المقدمة من الدولة، كما أننا نعمل على ذلك من خلال تحسين بيئة الاستثمار الصناعي، وجذب رؤوس الأموال للقطاع، والدفع بآليات النمو الاقتصادي للقطاع الصناعي".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصناعة السعودي: مجموعة من المحفزات والتشريعات تضع قطاع الصناعة على أولوية المستثمرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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