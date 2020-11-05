شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة العراقية تدين اعتداءات حزب العمال الكردستاني على البيشمركة في دهوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت الحكومة العراقية، الاعتداء الذي قام به مسلحون ينتمون إلى حزب العمال الكردستاني، واستهدف قوات البيشمركة الكردية في محافظة دهوك.

وأعربت الحكومة، في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز"، اليوم /الخميس/، عن رفضها الشديد للهجوم الذي وقع داخل الأراضي العراقية، واعتبرته اعتداءً على سيادة البلاد، مضيفا أنه ستتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تضع حدا للاعتداءات التي تعد خرقاً لأمن وسيادة البلاد.

وكانت تقارير اخبارية أفادت أمس بأن مقاتلي حزب العمال الكردستاني استهدفوا عناصر قوات البيشمركة بهجوم صاروخي، أثناء أداء واجبها في ناحية جمانكي جنوب قضاء العمادية، شمال محافظة دهوك، وسقط ضحية على الأقل،وأصيب اثنان آخران من قوات البيشمركة.

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