شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل إذا ظهرت لك الأهلية “مُعلق لإثبات الحالة” في حساب المواطن ؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أوضح برنامج حساب المواطن ، الخطوات اللازم اتباعها في حال كانت حالة الأهلية “معلق لإثبات حالة” .

Advertisements

وقال البرنامج: في هذه الحالة لا بد من التوجه للبوابة الإلكترونية عن طريق أيقونة (تفاصيل الطلب- إدارة المرفقات) وإرفاق المستندات المطلوبة، وفي حال تم إرفاق المستند لابد من الموافقة عليه لتتم دراسة الأهلية.

جاء ذلك ردًّا من البرنامج على استفسار في هذا الشأن عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر.