الجيش اليمني ينتزع مواقع استراتيجية في محافظة الجوف

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وأسفرت المعارك، وفقا للقائد العسكري، عن "مصرع العشرات من المسلحين الحوثيين إعطاب وتدمير عربات وآليات ومعدات قتالية تابعة لهم".
وكان الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية قد أعلن، يوم الأحد الماضي، تدمير عتاد لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في استهداف جوي نفذه التحالف العربي في محافظة حَجَّة شمال غربي اليمن.
وقالت وزارة الدفاع اليمنية على موقعها "26 سبتمبر"، إن: "مقاتلات التحالف استهدفت بغارات جوية، مساء السبت، موقعاً للحوثيين في مدينة حَرَض، ما أدى إلى تدمير منصة إطلاق صواريخ كاتيوشا، وعدد من العربات التابعة لهم"، وأضافت أن "الغارات الجوية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين".
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