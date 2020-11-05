أمير قطر يقلب رداءه بعد صلاة الاستسقاء ويثير تفاعلا... ما معنى ذلك؟... فيديو

المقطع المصور بثته قناة "قطر" الرسمية عقب إقامة صلاة الاستسقاء، ويظهر فيه الأمير وقد قام بقلب ردائه ولبسه بالمقلوب، وجاء في التغريدة "سمو أمير البلاد وجموع المصلين يقتدون بالرسول الكريم ﷺ بقلب الرداء بعد أداء صلاة الاستسقاء".

ونشر حساب باسم "مــريــم آل ثــانــي"، المقطع المصور، قائلا "حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى أدى صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين في مصلى الوجبة، وقد اقتدى بالرسول الكريم ﷺ بقلب الرداء بعد أداء صلاة الاستسقاء".

ونشر صاحب الحساب "خالد الجاسم"، قائلا "سمو الأمير وجموع المصلين يقتدون بالرسول الكريم محمد صل الله عليه وسلم بقلب الرداء بعد أداء صلاة الاستسقاء".