شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار بالسعودية وصحو بالإمارات ومائل للحرارة بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد دول الخليج حالة طقس متباينة من درجات الحرارة اليوم، حيث توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالسعودية فى تقريرها عن حالة الطقس بهطول أمطار رعدية... وإليكم التفاصيل....

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل والمدينة المنورة تمتد إلى منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل خاصةً الجنوبية منها كذلك على مرتفعات جازان، عسير، الباحة, كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الشرقية ، الجوف ، الحدود الشمالية ، تبوك والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.



وأشار تقرير هيئة الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية غربية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج جنوباً، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-32كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الإمارات

يسود طقس رطب اليوم الخميس مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية - صحو بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً، والرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

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البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم الخميس، في مملكة البحرين، سيشهد وجود ضباب خفيف في بعض المناطق في البداية ثم يتحول إلى معتدل مع بعض السحب أحيانا.

الرياح : متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ثم تتحول إلى جنوبية شرقية عند المساء وتصل من 10 إلى 15 عقدة أحيانا، ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاث أقدام، ودرجة الحرارة: العظمى 32 درجة مئوية، والصغرى 22 درجة مئوية، والرطوبة النسبية: العظمى 90% والصغرى 20%.

الكويت

نهارًا

مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

ليلًا

معتدل و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق و تظهر بعض السحب المتفرقة .