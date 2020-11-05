شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الأميرى بالكويت يوقف كافة المشروعات المعمارية المشرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب رئيس الديوان الأميرى بالكويت الشيخ مبارك الفيصل من رئيس المجلس البلدى أسامة العتيبى إيقاف وحصر كافة المشروعات المعمارية والهندسية التى كانت تحت إشراف الديوان الأميرى وموافاته بها، وأحال رئيس المجلس البلدى خطاب الديوان الأميرى إلى وزير البلدية وليد الجاسم للإفادة بشأنه، بحسب "القبس".

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