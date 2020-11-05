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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أشهر 6 سيدات في تاريخ البيت الأبيض.. الرسالة تختفي خلف الفساتين

الخميس 5 نوفمبر 2020

الخليج 365

في الوقت الذي تتجه فيه أنظار العالم لنتيجة الانتخابات الأمريكية، ينتظر الكثيرون معرفة من ستكون السيدة الأولى هذه المرة.



السيدة الأولى للولايات المتحدة، هي شخصية قادرة على التأثير بشكل كبير على عادات المجتمع وتفكيره، ليس فقط من خلال المشاركة السياسية، ولكن أيضاً بقوة من خلال إطلالاتها.

أسلوب أزياء السيدات الأوائل في الولايات المتحدة هو قرار محسوب ودقيق، لأنه يعبر عن المبادئ والأفكار، فملابس السيدة الأولى الأمريكية هي الرسالة المطلوب لها أن تصل.

وهناك سيدات أوائل للولايات المتحدة تميزن وتألقن بأسلوب أزيائهن، وتركن بصماتهن وأصبحن أيقونات للأزياء حتى يومنا هذا.

وفي التقرير التالي تستعرض صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية أشهر سيدات أوائل الولايات المتحدة اللواتي تركن بصمة بأزيائهن.

1-جاكلين كينيدي

لا أحد أكثر منها أصبح رمزاً للأناقة، هي جاكلين كينيدي، تعريف االأناقة، السيدة الأولى التي دخلت البيت الأبيض في بداية الستينيات.

أثر أسلوب أزياء "جاكي" في الموضة العالمية لعقود من الزمن، بفضل الملابس التي صنعها لها مصمم الأزياء الأمريكي، أوليج كاسيني خصيصاً لها، من بدلات البوكليه، وياقات القارب، والقفازات البيضاء الطويلة وأعقاد اللؤلؤ.

وخلال فترة وجودها في البيت الأبيض، وضعت جاكلين كيندي اتجاهات الموضة الأكثر شهرة في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، مثل القبعات مستديرة الشكل، والمعاطف الطويلة، والفساتين بدون حمالات.

كما كانت "جاكي" هي صاحبة انطلاق موضة النظارات الشمسية كبيرة الحجم والتي انتشرت في جميع أنحاء العالم .

2-نانسي ريجان

كلاسيكية وتقليدية، لكنها ساحرة للغاية، هذا هو أسلوب نانسي ريجان، سيدة أمريكا الأولى في فترة الثمانينيات التي عكست المثالية الجمهورية بأسلوب هوليوود.

غالبًا ما كانت تلجأ نانسي إلى أوسكار دي لا رينتا من أجل فساتينها، وفي الحياة اليومية كان تطل دائماً بملابس كوكتيل (يتم ارتدائها في المناسبات شبه الرسمية) لا تشوبها شائبة، رصينة الشكل ولكنها مشرقة ومبهجة الألوان.

كان الأحمر بلا منازع لونها المفضل، لدرجة أطلق عليها "حمراء ريجان".

تعد نانسي ريجان تعريفاً لصورة الكلاسيكيات الأمريكية، التي كانت تتميز بالرصانة والأناقة، ملتزمة بمواجهة موجة الترتر والأسيتات التي كانت تغلب على الأزياء في هذه الفترة.

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3-هيلاري كلينتون

كانت رسالة هيلاري كلينتون واضحة عندما تولت دور السيدة الأولى.

كان للسيدة الأولى للولايات المتحدة، الـ42 وزنا سياسيا هائلا خلال سنوات رئاسة زوجها بيل كلينتون، إذ شغلت أدواراً مؤسسية هامة.

ومن هنا ليس من الغريب أن أسلوب أزيائها يُعتبر رمزاً للقوة، إذ كان زيها الرسمي هو البنطلون والجاكيت سواء الطويل أو القصير، بمعنى آخر كان أسلوبها المفضل هو "البدلة".

لكن إرث هيلاري كلينتون فيما يخص الأزياء بعيد كل البعد عن الإهمال، فالمصممين المفضلين لديها كانوا، رالف لورين، لكن غالباً ما كان اختيارها لأوسكار دي لا رنتا لفساتين السهرة.

4- لورا بوش

بدأت لورا بوش فترة عملها كسيدة أولى بخزانة ملابس تعكس أسلوباً أكثر هدوءاً وتحفظاً من أي سيدة أولى أمريكية أخرى.

مع ذلك، لفتت الانتباه في غضون فترة قصيرة من خلال الظهور بشكل متكرر في بدلات البناطيل الضيقة والتنورات المتوسطة الطول (الميدي) والسترات.

لطالما توقعت وسائل الإعلام أن ترتدي علامة تجارية مصممة خصيصاً لها، لكنها حاولت إعادة تدوير خزانة ملابسها قدر الإمكان، بالأزياء الكلاسيكية البسيطة.

5- ميشيل أوباما

اختارت ميشيل أوباما تنفيذ مهمة محددة من خلال خزانة ملابسها، وهي اختيار الأزياء التي تظهر جاذبيتها وأناقتها وفي الوقت نفسه كان هدفها تشجيع المصممين الشباب، الناشئين في أغلب الوقت، والأمريكيين إلى حد كبير على وجه الخصوص.

يدين مصمم الأزياء، جيسون وو بجزء كبير من شهرته لميشيل أوباما، وكذلك إيزابيل توليدو، وثاكون، وكريستيان سيريانو.

ولطالما كانت أول سيدة أمريكية من أصل أفريقي شخصية جذابة، وتجسدا الإصرار والالتزام، كما تمكنت ميشيل أوباما من جمع أسلوب الـ"بون تون" مع تمكين وقوة المرأة.

6- ميلانيا ترامب

ليس من المبالغة أن نقول إن ميلانيا بأزيائها صنعت تاريخ الموضة في البيت الأبيض.

ورغم إثارتها الجدل ببعض إطلالاتها، فإن سيدة البيت الأبيض الـ 45 ظهرت للعالم بأكثر الملابس حداثة وعصرية على الإطلاق، فهي عارضة أزياء سابقة، تعرف كيف ترتدي حرفياً كل شيء بأناقة، بما في ذلك القلنسوات، والسترات، والقصات الواسعة والمتداخلة، والتنانير.

رالف لورين، فالنتينو، مايكل كورس، ديور، دولتشه آند جابانا من بين دور العرض المفضلة لميلانيا ترامب، سيدة أمريكا الأولى الحالية التي تنتظر مصيرها السياسي، لطالما أبهرت الكثيرين بإطلالاتها ذات التصميمات والقصات والتفصيلات المتنوعة والمختلفة ولكن الأنيقة.