شرطة مكة المكرمة تلقى القبض على شخص أتلف 7 أجهزة للرصد الآلى بجدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرّح المُتحدث الإعلامى لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدى، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على ( مواطن في العقد الرابع من العمر )، بحسب "واس"، وذلك إثر تورطه في إتلاف سبعة أجهزة للرصد الآلى فى محافظة جدة، وسرقة أجزاء منها، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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