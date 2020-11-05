شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف 10 مهاجرين غير شرعيين بشمال تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقفت وحدات من حرس الحدود البحرى التونسى 10 مهاجرين غير شرعيين، بشواطئ مدينة رفراف بمحافظة بنزرت شمال تونس، وأوضح مصدر أمني مسؤول بالجهة في تصريح اليوم، بحسب " واس" أن المهاجرين كانوا وسط البحر على متن قارب متوسط الحجم، ويستعدون لاجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه الأراضي الايطالية، ولفت النظر إلى أن المصالح الأمنية المختصة تولت القضية لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

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