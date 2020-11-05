“الإقامة المميزة” توضح متى يحق للأبناء التمتع بمزايا حاملها

نشر مركز الإقامة المميزة اليوم (الأربعاء)، توضيحاً بشأن تمتع الأبناء بمزايا الإقامة المميزة عند حصول رب الأسرة عليها.
وأوضح أنه في حالة كان عمر الأولاد أقل من 21 سنة، يحق لهم حمل هوية مقيم مميز ويتمتع بالعديد من مزايا الإقامة المميزة.
وأضاف أنه في حالة كان الأولاد فوق الـ21 سنة، سيتم ربط سجلهم بسجل حامل الإقامة المميزة حتى عمر 25 سنة ما لم يكن موظفاً.
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