بانيجا يصنع الفارق.. ويخطف نجومية أكتوبر

صنع الأرجنتيني إيفر بانيجا لاعب فريق الشباب الأول لكرة القدم، فارقاً في خط وسط فريقه، ما ساهم باختياره كأفضل لاعب لشهر أكتوبر في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وفق اختيار الفريق الفني لرابطة الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء اختيار اللاعب المتوج أخيراً بلقب الدوري الأوروبي مع إشبيلية الإسباني، كأفضل لاعب للشهر المنصرم، نظير المستويات الكبيرة التي قدمها في مباريات فريقه، خلال شهر أكتوبر التي انتصر من خلالها على أبها 1-0، وتعادل مع الرائد 2-2، حيث كان عنصراً فاعلاً في الفريق، مواصلاً بذلك تقديم المستويات المعهودة عنه.

وحصد الشباب منذ انطلاقة الدوري، 7 نقاط من 4 مباريات، جعلته يتقاسم الصدارة مع الفتح والهلال والفيصلي، إذا كان لبانيجا دوراً كبيراً في انتصارات فريقه.

وعلى مستوى حراسة المرمى، توج عبدالله المعيوف حارس الهلال، بأفضلية الشهر، حيث حافظ على نظافة شباكه في مباراتين من أصل 3، ولم يستقبل سوى هدفاً واحداً.

ووقع اختيار الفريق الفني للرابطة، على سعود عبدالحميد لاعب نادي الاتحاد لجائزة أفضل لاعب واعد، نظير مستوياته التي قدمها مع ناديه، مقارنة باللاعبين الواعدين المحليين.

وحصد البلجيكي يانييك فيريرا مدرب نادي الفتح، جائزة الشهر، لما قدمه فريقه خلال الجولات الثلاث الماضية، ما جعل فريقه في صدارة اسلم لترتيب بـ7 نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف عن الهلال والفيصلي والشباب على التوالي.