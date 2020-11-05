شكرا لقرائتكم خبر عن بجميع مناطق المملكة.. فحص إلزامي كل 3 أشهر للعاملين بهذا القطاع الطبي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت وزارة الصحة تعميمًا يتضمن جدول مواعيد قراءة بطاقات قياس التعرض الإشعاعي للممارسين الصحيين في أقسام الاشعة التشخيصية والعلاجية والطب النووي والأقسام الأخرى التي تتعامل بالمصادر المشعة في المستشفيات والمراكز الصحية والمدن الطبية التابعة لوزارة الصحة لعام 2021، حيث ألزمتهم الوزارة بإجراء القراءة كل 3 أشهر.

ووفقًا لـ”الوطن”، فتتنوع بطاقة قياس التعرض الإشعاعي، التي يرمز لها بـ«TLD» ويلزم الممارسون الصحيون بأقسام الأشعة بحملها، بين 3 أنواع بحسب طبيعة التعرض للإشعاع، فمنها بطاقة تعلق على الصدر، تستخدم في قياس التعرض لكامل الجسم، وخاتم يحتوي على مقياس يلبس في إصبع اليد، يستخدم في قياس تعرض الأطراف، بالإضافة إلى ربطة رأس، لقياس تعرض العين للإشعاع.

ثلاث عقوبات للمخالفين

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حددت الوزارة عقوبة الممارسين الصحيين في الأقسام التي تتعامل مع المصادر المشعة ممن لا يتقيدون بحمل بطاقة قياس التعرض الإشعاعي طوال ساعات العمل، وتسليمها لمسؤول الحماية من الإشعاع في الأوقات المحددة للقراءة، وأيضا قبل التمتع بالإجازات الرسمية.

وشددت على تحويل المخالفين منهم إلى لجنة النظر في مخالفة مزاولة المهن الصحية، حيث سيتم إيقاع إحدى العقوبات الثلاث المقررة بحق المخالف: الإنذار، وغرامة تصل إلى 10 آلاف ريال، وإلغاء ترخيص مزاولة المهنة. وشددت الوزارة على ضرورة التقيد بتعليمات الوقاية من الأشعة، حفاظا على سلامتهم وحفظا لحقوقهم.

حمل بطاقات قياس التعرض الإشعاعي

طالبت وزارة الصحة جميع الإدارات والمديريات التابعة لها في جميع مناطق المملكة أخيرا بضرورة إلزام الممارسين الصحيين بحمل بطاقات قياس التعرض الإشعاعي، مشيرة إلى أن برنامج قراءة قياس التعرض الإشعاعي هو أحد برامج إدارة الحماية من الإشعاع التابعة للإدارة العامة لصحة البيئة والصحة المهنية.

ويعنى بمراقبة تعرض الممارسين الصحيين العاملين في الأقسام التي تتعامل مع المصادر المشعة من خلال تزويدهم ببطاقات قياس التعرض الإشعاعي وقراءتها أربع مرات سنويا.