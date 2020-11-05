شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على تفاصيل خدمة «التنقّل الوظيفي» بمبادرة تحسين العلاقة التعاقدية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة الموارد البشرية المقصود بخدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد في مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، ضمن برنامج التحول الوطني، التي أطلقتها أمس الأربعاء.

وقالت الوزارة إن “التنقّل الوظيفي” خدمة تتيح للعامل الوافد الانتقال لصاحب عمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، وتحدد آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أطلقت المبادرة التي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذبة وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل، حيث تقدم المبادرة 3 خدمات رئيسية، هي خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص، ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ في مارس القادم 2021.