شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح مهمة لضمان أمان الأطفال عبر الإنترنت والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجه سالم الحربي الخبير في أمن المعلومات، عدداً من النصائح المهمة لأولياء الأمور للحفاظ على الأطفال أثناء تعاملهم مع الشبكة العنكبوتية “الإنترنت”.

وقال الحربي، عبر حسابه في “تويتر”: ساعد في الحفاظ على أمان الأطفال باتباع إرشادات الأمان كما يلي:

• ناقش أهمية الأمان على الإنترنت

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• ضع أدوات الرقابة الأبوية على الأجهزة التي يستخدمونها

• علم الأطفال عدم مشاركة كلمات المرور أو المعلومات الشخصية

• راجع التطبيقات قبل أن تتمكن من تنزيلها