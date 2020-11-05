شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة الحصول على الخدمات المشابهة لأي برنامج بكل سهولة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشرت الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، عبر حسابه في “تويتر”، مقطع فيديو أوضح من خلاله طريقة الحصول على الخدمات المتشابة لأي برنامج بكل سهولة. وعلق الحمادي، على المقطع بقوله : “خدمة بسيطة ومميزة! فقط اكتب اسم أي برنامج أو تطبيق أو خدمة معينة، وسوف يعطيك قائمة بالخدمات المشابهة لهذه الخدمة وتقوم بنفس العمل أو قريب منها!”. وأضاف “مثلاً لو كتبت اسم مكافح فيروسات معين سيعطيك قائمة بمكافحات الفيروسات الشبيهة له، وهكذا.. وهذا رابط الخدمة “اضغط هنا“. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة الحصول على الخدمات المشابهة لأي برنامج بكل سهولة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.