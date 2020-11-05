مسؤول بالانتقالي الجنوبي يحذر الحكومة اليمنية: صبرنا له حدود

وقال لـ"سبوتنيك"، إن كل طرف ممن هم تحت مظلة الشرعية يحاول أن يعرقل الاتفاق بعدما توصلنا إلى اتفاق من حيث المبدأ مع الفصيل الرئيسي في الشرعية، برزت وجهات نظر أحزاب الإصلاح "الإخواني" وأيضا المؤتمر الشعبي العام المنقسم إلى شقين، جزء تابع للرئيس عبدربه منصور هادي والجزء الآخر من أتباع علي عبد الله صالح والقوى الأخرى الموجودة في صنعاء والعديد من الأحزاب الأخرى، عندما رأوا الاتفاق، عمل بعض الوزراء الذين كانوا موجودين في الحكومة السابقة حاولوا وضع العراقيل حتى لا تخرج الحكومة للنور.
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وأشار رئيس لجنة العلاقات الخارجية إلى أن حزب الإصلاح يطمح في وزارات بعينها بهدف ما يطلق عليه تربية الجيل، ونحن لن نسمح بمثل هذه الأمور أن تصل للإصلاح أو غيره ممن يريدون تغيير الهويات، نحن نريد أن تكون هناك حصة للجنوب على مستوى الوزارات السيادية والوزارات ذات الأهمية، بحث لا يعطى للجنوب وزارات هامشية.
وقال عسكر، أعتقد أن إعلان تشكيل الحكومة الجديدة لن يتأخر كثيرا، نظرا لأن أي حل شامل في اليمن يتطلب تنفيذ اتفاق الرياض أولا قبل الشروع فيه، فلا يمكن أن يكون هناك حل شامل قبل التسوية بين الأطراف التي ستجلس على طاولة التفاوض، فلا يمكن القفز على اتفاق الرياض، لأن هذا الاتفاق هو أحد قواعد الحل الشامل.
ومضى بقوله: "إذا تأخرت الشرعية في عملية التوافق حول اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة، فسيكون لنا طرق أخرى، الجنوبيون لا يمكنهم الانتظار إلى مالا نهاية، نحن مستعدون لتنفيذ اتفاق الرياض من جانب واحد ووقتها تتحمل الأطراف الأخرى والعامل المسؤولية حول ما سنقوم به، كما تتحمل الشرعية المسؤولية لأن من مصلحتها تأخر الحل، طالما تأخر تشكيل الحكومة الجديدة فإن عمرها سيطول، لكن صبرنا محدود، فمنذ 5 نوفمبر/تشرين ثان الماضي إلى اليوم، مر عام على على التوقيع".
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وأكد الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادي "قطع شوط كبير في تنفيذ اتفاق الرياض الموقع مع المجلس الانتقالى الجنوبي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بدعم غير محدود من المملكة العربية السعودية".
وأشار الرئيس اليمني، فى كلمته التى ألقاها عبر الاتصال المرئي بالدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إلى تقديم حكومته كل التسهيلات أمام جهود تنفيذ الاتفاق، انطلاقا من قناعتها بضرورة توحيد الجهود للمضي قدما في تحقيق البناء والتنمية تحت راية الدولة، مجددا ثقته في المملكة العربية السعودية للمضي في استكمال تنفيذ هذا الاتفاق".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بالانتقالي الجنوبي يحذر الحكومة اليمنية: صبرنا له حدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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