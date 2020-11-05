شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في بريطانيا تحذر المواطنين من إمكانية حدوث أعمال إرهابية في المملكة المتحدة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أهابت سفارة خادم الحرمين الشريفين في بريطانيا بالمواطنين اتخاذ الحيطة والحذر، وتجنب أماكن التجمعات في، وذلك وسط تحذيرات بريطانية من وقوع أعمال إرهابية.
وقالت السفارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “اشارة إلى رفع الحكومة البريطانية حالة التحذير الأمني من وقوع أعمال إرهابية الى مستوى (خطير)، تهيب السفارة بالمواطنين المقيمين بالمملكة المتحدة باتخاذ الحيطة والحذر”.
ونصحت السفارة المواطنين بالابتعاد عن أماكن التجمعات وتقييد التحركات، والالتزام بكافة التعليمات التي تصدرها الحكومة.
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