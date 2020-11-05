«الجوازات»: إنهاء إجراءات المعتمرين خلال 40 ثانية فقط (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أنهت جوازات مطار الملك عبدالعزيز في جدة إجراءات دخول أولى طلائع المعتمرين ضمن المرحلة الثالثة لأداء مناسك العمرة. وقال ناصر العتيبي المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للجوازات لـ”الإخبارية”: إن إجراءات المعتمر أمام منصة الجوازات لا تتجاوز 40 ثانية فقط، وسط منظومة متكاملة من الخدمات للتيسير على المعتمرين. وأضاف متحدث الجوازات ناصر العتيبي أنه تم توفير أحدث الأجهزة التقنية والإلكترونية لتسهيل الإجراءات على المعتمرين والزوار لإنهاء الإجراءات في أقل وقت ممكن. يذكر أن أول فوج من معتمري الخارج وصل مساء اليوم الأربعاء إلى الحرم المكي للبدء في مناسك العمرة بعد أن أنهوا ٣ أيام في العزل الصحي الآمن.

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