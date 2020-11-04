- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط تمتع الأبناء بمزايا حامل «الإقامة المميزة» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح مركز الإقامة المميزة اليوم الأربعاء، ضوابط تمتع الأبناء بمزايا الإقامة المميزة عند حصول رب الأسرة عليها.
وقال المركز، في بيان عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أنه في حالة كان عمر الأولاد أقل من 21 سنة، يحق لهم حمل هوية مقيم مميز ويتمتع بالعديد من مزايا الإقامة المميزة.
وتابع مركز الإقامة المميزة أنه في حالة كان الأولاد فوق الـ21 سنة، سيتم ربط سجلهم بسجل حامل الإقامة المميزة حتى عمر 25 سنة ما لم يكن موظفاً.
كانت هذه تفاصيل خبر ضوابط تمتع الأبناء بمزايا حامل «الإقامة المميزة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.