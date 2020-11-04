شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط تمتع الأبناء بمزايا حامل «الإقامة المميزة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح مركز الإقامة المميزة اليوم الأربعاء، ضوابط تمتع الأبناء بمزايا الإقامة المميزة عند حصول رب الأسرة عليها.

وقال المركز، في بيان عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أنه في حالة كان عمر الأولاد أقل من 21 سنة، يحق لهم حمل هوية مقيم مميز ويتمتع بالعديد من مزايا الإقامة المميزة.

وتابع مركز الإقامة المميزة أنه في حالة كان الأولاد فوق الـ21 سنة، سيتم ربط سجلهم بسجل حامل الإقامة المميزة حتى عمر 25 سنة ما لم يكن موظفاً.