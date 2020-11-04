شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الغد.. أمطار رعدية ورياح نشطة على 8 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم الغد بمشيئة الله، استمرار هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، المدينة المنورة.
وتمتد الحالة الجوية إلى منطقة مكة المكرمة، خاصة السواحل الجنوبية منها كذلك على مرتفعات جازان، عسير، الباحة.
وتشمل التوقعات أيضا تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.
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