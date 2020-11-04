شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تشهِّر بصاحب مؤسسة مخابز وحلويات عرضت منتجات منتهية الصلاحية في الدمام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهّرت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء،بمالك منشأة غيرت تاريخ صلاحية المنتجات الغذائية وعرضت منتجات منتهية الصلاحية ولا تحمل بيانات تجارية.

وأوضحت “التجارة”، في تغريدة لها عبر موقع تويتر، أن المنشأة تقع بمدينة الدمام، حيث أعلنت العقوبة الصادرة بحقه من المحكمة الجزائية بالدمام وهي: الغرامة المالية، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة أسبوع، مصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، نشر منطوق الحكم على نفقة لمخالف.