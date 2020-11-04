في حال فوز بايدن... السلطة الفلسطينية تعتزم القيام بخطوة مستقبلية مع إسرائيل

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وأفادت قناة "كان" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، بأن السلطة الفلسطينية تعتزم العودة إلى التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل، في حال فوز بايدن، خاصة بعدما تأزم العلاقات الثنائية في فترة ولاية الرئيس الحالي، دونالد ترامب.

ونقلت القناة عن مسؤولين في السلطة الفلسطينية قالوا في محادثات مغلقة إن السلطة تعتزم تلقي أموال الضرائب من إسرائيل، وتجديد التنسيق الأمني ​​والمدني معها تدريجيا في حال فاز جو بايدن في الانتخابات الأمريكية.

وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أنه منذ تخفيض السلطة الفلسطينية مستوى التنسيق مع إسرائيل، ورفضها تلقي أموال الضرائب التي تجمعها من إسرائيل، فإن الأخيرة جمعت نحو 3 مليارات شيكل تابعة للسلطة الفلسطينية، ليزيد الوضع الاقتصادي الفلسطيني تفاقما.

وأشارت إلى أن أحد المسؤولين الكبار في السلطة الفلسطينية، حسين الشيخ، زار قطر هذا الأسبوع، سرا، لتجديد طلب السلطة الفلسطينية للحصول على قرض بقيمة 250-300 مليون دولار.