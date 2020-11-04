المخاوف تتحقق... إصابات جديدة بكورونا بين العائدين من مهرجان الجونة

وقالت الفنانة الشابة، سارة عبد الرحمن، عبر حسابها على "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، إنها أصيبت بالفيروس، مضيفة: "أنا عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف.. يا رب يهون على أي حد عنده/عندها كورونا ويا رب يشفي الكل".

كما أعلنت مصممة الملابس ريم العدل، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إصابتها بفيروس كورونا، وذلك بعد عودتها من مهرجان الجونة السينمائي.

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وكتبت ريم في منشورها، وفقا لما نقلته صحيفة "المصري اليوم": "رغم إني معنديش أي أعراض خالص، ولأن الاحتياط واجب ومسؤولية في الظروف دي، عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف".

وأضافت: "بعض الأصدقاء عملوا تحليل طلع إيجابي وبعدها عملوا واحد تاني وطلع سلبي. بس أنا هعزل نفسي كده كده لحد ما أتأكد مليون في المية.. كلنا لازم نعمل تحليل احتياطي يا جماعة.. ربنا يسلّم الجميع".

ويأتي ذلك بعدما كشف مطرب الراب، ويجز، عن إصابته بمرض "كوفيد- 19"، أمس الثلاثاء، وهو أحد الفنانين الذين حضروا فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

كتب المطرب "ويجز" عبر خاصية الإستوري على منصة "إنستغرام":

يا جماعة أنا حللت كورونا وطلع إيجابي، أنا في الجونة بقالي فترة، احتكيت بناس كثير، فأرجوكم أي حد احتك بي في الفترة دي يعزل نفسه ويحلل، ربنا يعافينا جميعا.

من جانبها استنكرت أيتن عامر رد فعل المصابين بفيروس كورونا الذين لم يعلنوا حتى الآن عن إصابتهم، في تصريح قالت صحف مصرية إنه يشير إلى حضور مهرجان الجونة، لكنها نفت ذلك في تغريدة عبر "تويتر".

وكتبت أيتن عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك" في البداية: "هما ليه لسة في ناس ما أعلنوش خبر إصابتهم لحد دلوقتى"، ليرد عليها المخرج مجدي الهواري ويكتب: "حاجة غريبة جدا". قبل أن ترد في تغريدة وتنفي أن يكون قصدها الفنانين ممن حضروا مهرجان الجونة.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، توقع المخرج المصري كريم العدل، ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في الوسط الفني خلال الفترة المقبلة بسبب حضور العديد من الفنانين فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الذي أقيم في 23 أكتوبر/ تشرين الأول، واختتم دورته الرابعة مساء الجمعة الماضية.

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وقال العدل في منشور عبر "فيسبوك": "الكام يوم اللي جايين دول هنشوف فيهم ارتفاع عدد مرضى الكورونا من الوسط الفني بسبب مهرجان الجونة".

وأردف مناشدا الحضور بتوخي الحذر وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة: "يا ريت أي حد كان في الجونة يعزل نفسه ويعمل مسحة الأول قبل ما يقابل أي حد، اللهم بلغت، اللهم فاشهد".

على جانب آخر، أعلنت الفنانة المصرية، نشوى مصطفى، يوم الثلاثاء، إصابتها بفيروس "كورونا"، وطالبت متابعيها بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

وفي إشارة على تدهور حالتها، قالت نشوى في منشور لها، الأربعاء:

أنا أشعرأني أموت حرفيا، بروتوكول العلاج لم يؤت نفعا، أرغب أن يساعدني أي أحد من وزارة الصحة، أو يدلني أذهب إلى أي مستشفى.

ونشر بعدها ابنها منشورا على حساب والدته قال فيه: "أريد طمأنة كل الطيبين الذين يدعون لأمي، نحن حاليا في سيارة الإسعاف في طريقنا للمستشفى... شكرا لوزارة الصحة على سرعة الاستجابة، وكل الشكر لنقيب الممثلين".