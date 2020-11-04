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وأضاف أن "الراشدي الذي ينتمي لمنطقة الجندية العليا بمديرية التعزية في محافظة تعز (جنوب غربي اليمن)، قُتل بعد مقاومته ورفضه تسليم نفسه لرجال الأمن".
وأشار إلى "مشاركة الراشدي في عملية اغتيال مواطن يدعى ياسين مختار عباس الحروي، في منطقة القاعدة بمحافظة إب، ونشره أفكار الجماعات التكفيرية والاستقطاب والتحشيد لها".
كانت هذه تفاصيل خبر "أنصار الله" تعلن مقتل أحد أخطر عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة إب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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