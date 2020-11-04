وأفادت وزارة الحج والعمرة السعودية، مساء اليوم الأربعاء، بدخول دفعة من المعتمرين من إندونيسيا وباكستان، الحرم المكي الشريف، لأداء مناسك العمرة
بعد وصولهم إلى المملكة، يوم الأحد الماضي، وخضوعهم لعزل في الفندق مدة 3 أيام.
وأظهر مقطع فيديو نشرته الوزارة، المعتمرين، خلال مراحل الانطلاق من الفنادق، وصولا إلى الحرم المكي الذي يرونه، بشكل مباشر، لأول مرة منذ انتشار كورونا حول العالم.
وكانت السعودية قد أعلنت، في 23 سبتمبر/أيلول الماضي، أنه تقرر السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر أول دفعة في فترة كورونا.. معتمرو الخارج يصلون الحرم المكي لأداء العمرة.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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