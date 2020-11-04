أول دفعة في فترة كورونا.. معتمرو الخارج يصلون الحرم المكي لأداء العمرة.. فيديو

وأفادت وزارة الحج والعمرة السعودية، مساء اليوم الأربعاء، بدخول دفعة من المعتمرين من إندونيسيا وباكستان، الحرم المكي الشريف، لأداء مناسك العمرة

بعد وصولهم إلى المملكة، يوم الأحد الماضي، وخضوعهم لعزل في الفندق مدة 3 أيام.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الوزارة، المعتمرين، خلال مراحل الانطلاق من الفنادق، وصولا إلى الحرم المكي الذي يرونه، بشكل مباشر، لأول مرة منذ انتشار كورونا حول العالم.

وكانت السعودية قد أعلنت، في 23 سبتمبر/أيلول الماضي، أنه تقرر السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة.