صحيفة: نقل مسؤول عسكري أردني إلى مستشفى إسرائيلي

وأضافت الصحيفة أن أسباب نقل المسؤول العسكري الأردني إلى المستشفى لم تتضح بعد.
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وأوضحت أنه تم نقل المسؤول الأردني الذي لم تكشف عن هويته، على متن طائرة عسكرية من نوع "سوبر بوما"، دون مزيد من التفاصيل.
ونشرت الصحيفة صورة لما قالت إنها لحظة هبوط المروحية داخل المستشفى الإسرائيلي.
وذكرت "يديعوت" أن القيادي الفلسطيني وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، يخضع للعلاج في المستشفى ذاته بعد إصابته بفيروس كورونا.
ووصل عريقات إلى مستشفى هداسا في 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق ما أعلنت وقتها منظمة التحرير الفلسطينية، حيث يرقد في حالة حرجة.
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