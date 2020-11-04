شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. «أمطار الخير» تغسل الطرق في محافظة «بحرة» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، مقطع فيديو وثقت من خلاله هطول الأمطار على محافظة بحرة اليوم الأربعاء.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم استمرار هطول الأمطار الرعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل والمدينة المنورة.
وتشمل الحالة الجوية منطقة مكة المكرمة خاصة السواحل الجنوبية منها، كذلك على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة.
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