شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد مفزع لانزلاقات صخرية بعقبة «الهدا».. ودراسة تحذّر من مخاطر الطريق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وثّق مقطع فيديو حدوث انزلاقات صخرية بطريق عقبة (الهدا – كرا) الجبلي، حيث أظهر المقطع سقوط قطعة صخرية ضخمة على سيارة مما أحدث بها تلفيات جسيمة دون معرفة عدد وحجم الإصابات جراء سقوط القطعة الصخرية.

واستشهد الأكاديمي والمهتم بشؤون البيئة فرحان الجعيدي عبر تغريدة له بموقع تويتر بالمقطع قائلًا: ” متداول بالواتس حدوث انزلاقات صخرية في منطقة الهدا، وقد حذرت رسالة ماجستير في قسم الجغرافيا بجامعة الملك سعود عام ٢٠١٦م عن الأخطار الجيومورفولوجية وتأثيرها على الطرق الجبلية في منطقة طريق عقبة (الهدا- كرا) للمحاضرة وسمية العتيبي.

ودعا “الجعيدي” وزارة النقل للاستفادة من هذه الدراسات والاهتمام بها.