شكرا لقرائتكم خبر عن المعتمرون من الخارج يغادرون العزل الصحي ويتوجهون إلى «التنعيم» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الحج والعمرة، مساء اليوم الأربعاء، أن المعتمرين من خارج البلاد بدأوا يغادرون العزل الصحي الآمن لاستكمال مناسك العمرة بمشيئة الله.

وأضافت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن المعتمرين سيتوجهون إلى التنعيم قبل التوجه إلى الحرم المكي.. نسأل الله لهم القبول”.

وكانت وزارة الحج والعمرة، قد أعلنت في وقت سابق، أن المعتمرين من خارج البلاد سيبقون في العزل لمدة ثلاثة أيام قبل استئناف مناسك العمرة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.