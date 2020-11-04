لهذا السبب.. الدنمارك تعتزم إعدام مليون حيوان منك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ذكر تقرير إخباري أن الدنمارك تعتزم اعدام كل ما لديها من حيوانات المنك بسبب مرض كوفيد -19 الذي يسببه فيروس كورونا.



وقالت صحيفة بوليتيكن، في تقرير لها اوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء، إن هذه الخطوة تأتي وسط مخاوف من أن سلالة من فيروس كوفيد يمكن أن تنتقل إلى البشر، ربما تكون قد تحورت، الأمر الذي قد يقوض جهود السعي لتوفير لقاح مضاد للفيروس.

كانت الحكومة الدنماركية قد أعلنت مطلع الشهر الماضي انها تخطط لإعدام ما يصل إلى مليون من حيوانات المنك التي تم تربيتها في مزارع الفراء لمنع المزيد من انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).

وتشعر الحكومة بالقلق ازاء انتقال الفيروس بين المنك والبشر بعد ظهور حالتين من هذا النوع في هولندا في وقت سابق من هذا العام.

وتشمل عملية الاعدام 41 مزرعة لفراء المنك في غرب الدنمارك، حيث تم اكتشاف الفيروس بين قطيع الحيوانات وكذلك 21 مزرعة فراء يشتبه في اصابتها بالعدوى.

وقالت الحكومة إن هذا الإجراء ضروري بالرغم من سلسلة من الإجراءات الوقائية. وتجري حاليا مناقشة مسألة تعويض المربين المتضررين.