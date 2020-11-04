شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تويتر يضع إشارة "مضللة" على تغريدة لترامب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وضع موقع تويتر الأربعاء إشارة "مضللة" على تغريدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب يشكك فيها بعملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية في عدة ولايات رئيسية بعدما اتخذ قرارا مماثلا مساء الثلاثاء.



وكتب تويتر فوق تغريدة ترامب "قسم أو كامل مضمون التغريدة مثيرة للجدل وقد يكون مضللا بشأن طريقة المشاركة في اقتراع أو اي عملية مدنية أخرى".

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