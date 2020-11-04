خبر أثار الذعر... هل أعلنت ألمانيا دخول الرئيس الجزائري في غيبوبة بعد إصابته بكورونا؟

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المنشور المتداول، يظهر صورة لغلاف صحيفة "فرانكفورتر" مع عنوان رئيسي يقول: "الرئيس تبون في غيبوبة"، وحظي بمئات الإعجابات والمشاركات. لكن الخبر ليس حقيقيا ولم تنشر الجريدة هذا الغلاف الذي يبدو أنه تم التلاعب به.

الغلاف المتلاعب به يحمل التاريخ 24 سبتمبر/ أيلول عام 2011، أي أنه سبق ظهور مرض "كوفيد- 19" بنحو 8 سنوات، إذ لم يعرف الفيروس المسبب له قبل نهاية ديسمبر/ كانون الأول عام 2019. أعلنت إصابة الرئيس الجزائري بكورونا المستجد، أمس الثلاثاء.

وبالعودة إلى الإصدار الأصلي من غلاف الصحيفة في هذا التاريخ، لا تظهر عليها أي صور للرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، ما يعني قطعا أن الصورة المتداولة متلاعب بها وأن الخبر الذي لم تؤكده أي جهة رسمية، كان مزيفا. لم تشر الإصدرات الأخيرة للصحيفة كذلك إلى الرئيس في أي خبر.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبد المجيد تبون، يستجيب للعلاج وحالته الصحية في تحسن تدريجي، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية: "يواصل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تلقيه العلاج بأحد المستشفيات الألمانية المتخصصة، عقب إصابته بفيروس كوفيد – 19 المستجد".