أعضاء في الكنيست الإسرائيلي: ترامب خطر على العالم

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، على لسان نيتسان هوروفيتش، رئيس حزب "ميرتس" اليساري، وعوفير كاسيف، أحد أعضاء الكنيست عن القائمة المشتركة، أنهما غير راضين عن فكرة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بدعوى أنه خطر على العالم أجمع.

وأوضح هوروفيتش أن شخصية ترامب "بغيضة"، وأن سلوكه عشية الانتخابات يثبت أنه لا يحترم العملية الديمقراطية، وأن أربع سنوات من عدم الاستقرار بسبب ترامب يجب أن تنتهي. لصالح العالم كله ولصالح إسرائيل.

فيما أوضح عوفير كاسيف أن البيت الأبيض يحتاج إلى رئيس يهتم بعملية السلام، وأن الرئيس الأمريكي الحالي خطر على شعبه والعالم أجمع.

وفي سياق متصل، قال عضو الكنيست الإسرائيلي، يائير غولان، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطر على العالم وإسرائيل.

ونشر غولان تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أمس الثلاثاء، ذكر فيها أن العالم الحر يحتاج إلى إعلان حرب استنزاف على قائد أو زعيم مثل دونالد ترامب.

وهاجم يائير غولان، عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب "ميرتس" اليساري، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اعتبره يمثل كل الشر والفساد في السياسة، وبأنه غريب الأطوار، ومتلاعب وفاسد.