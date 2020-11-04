حفتر يوجه بشن عملية أمنية جديدة

القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن إعلام القيادة العامة للجيش، أن حفتر وجّه:
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وشدد على "محاسبة كل المعرقلين والمقصرين والمتواطئين بصورة قانونية عاجلة تحت إشرافه المباشر".
وأوضح البيان أن التكليف صدر خلال اجتماع موسع وعاجل ضم كلاً من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ورئيس الأركان العامة وجميع الأجهزة الأمنية والعسكرية.
ولم يحدد البيان النطاق الذي ستشمله العملية المذكورة.
وتعاني ليبيا من انقسامات، إذ يسيطر الجيش الوطني الليبي على شرق البلاد بدعم من البرلمان المنعقد في طبرق وعدد من القوى الإقليمية من بينها مصر والإمارات، فيما تسيطر حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج على العاصمة طرابلس وأغلب المنطقة الغربية في ليبيا وهي مدعومة من تركيا بشكل كبير بجانب أنها الحكومة المعترف بها دوليًا.
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