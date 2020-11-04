الأردن... تحذيرات من المنخفض الجوي وتوجيهات من الدفاع المدني

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية (بترا)، دعا الدفاع المدني المواطنين إلى ضرورة اتباع 4 إجراءات وقائية لتجنب حدوث خسائر مادية أو بشرية خلال المنخفض الجوي.

وشملت هذه الإجراءات الابتعاد عن مجاري السيول والأودية والانتقال إلى أماكن مرتفعة أكثر أمانا وخاصة البيوت المتنقلة، والتأني أثناء القيادة تفاديا لحوادث السير نتيجة حدوث الانزلاقات وجنوح بعض المركبات عن الطريق والإقلال من الحركة ما أمكن.

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كما تضمنت التوجيهات عدم المجازفة في قطع الطريق أثناء ارتفاع منسوب المياه، وعدم التردد بالاتصال برقم الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك.

ويتعرض الأردن، مساء اليوم، لمنخفض جوي من الدرجة الثانية يكون مصحوبا بكتلة هوائية باردة مع زخات من الأمطار في أجزاء مختلفة من المملكة وبعض المناطق الشمالية.

وقال محمد الشاكر المدير التنفيذ لموقع "طقس العرب"، إنه وفق لصور الأقمار الصناعية، فإن هناك تدفقا لكميات كبيرة من الغيوم الممطرة نحو السواحل الفلسطينية، تنتقل لاحقا إلى الأجزاء الشمالية من الأردن، بما فيها محافظات إربد وعجلون، والأجزاء الشمالية الغربية من العاصمة عمان، ومحافظة البلقاء.

يشار إلى أن هذا المنخفض الذي يمتد تأثيره حتى الجمعة، يأتي إثر تحرك كتلة هوائية باردة نسبيا من شرق القارة الأوروبية عبر تركيا، ثم نحو شرق البحر المتوسط، وبعد تأثر المملكة بحالة من عدم استقرار بدأت يوم الأحد.