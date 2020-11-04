السعودية تستقبل أول رحلة عمرة من خارج أراضيها

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يعود المعتمرون من خارج المملكة إلى أداء مناسكهم ابتداءً من مساء الأحد، إذ تصل أولى الرحلات إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، مع التمسك ببروتوكولات الحماية الصحية اللازمة.

"الخليج 365" من الرياض: يستقبل مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة مساء الأحد أولى رحلات العمرة القادمة من خارج المملكة، بعد السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا مع اتخاذ الإجراءات واتباع البروتوكولات الصحية المعنية بمنع انتشار فيروس كورونا.

وقد استكملت الهيئة العامة للطيران المدني استعداداتها لاستقبال القادمين إلى المملكة جواً لأداء مناسك العمرة والزيارة، إذ عكفت على إعداد خطة تشغيلية متكاملة، تعنى بهذا الشأن، مع الاهتمام بتقديم أرقى الخدمات اللازمة لهم في مختلف مرافق المطار، بما يضمن راحتهم وصحتهم.

في هذا الإطار، عملت الهيئة على توفير مختلف التسهيلات والخدمات التي يحتاجها المعتمرون، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة العاملة بالمطار.

ووفرت الهيئة الأجهزة واللوازم والأطقم الطبية المخصصة لفحص المسافرين القادمين للمملكة، إلى جانب ترتيبات تضمن خلوهم من الإصابة بكورونا بناءً على تحليل حديث من جهات موثوقة ومعتمدة في الدول القادم منها المعتمرون، بحيث لا يتجاوز وقت إجرائهم الفحص 72 ساعة منذ لحظة وصولهم إلى المطار، والالتزام بالنزول التدريجي للركّاب من الطائرة، واستخدام 50 في المئة فقط من الطاقة التشغيلية لجسر الإركاب، والالتزام بلبس الكمامات، وتوفير أجهزة التعقيم عند أول نقطة دخول لصالة المطار وفي جميع أرجاء المطار، وإلزام المسافرين بالتعقيم من خلال الأجهزة المتوفرة، وتوفير مناطق للعزل الصحي، إضافة إلى تطبيق التباعد الجسدي بالوقوف على الملصقات الإرشادية المثبتة في جميع أماكن الانتظار والمسارات في صالة المطار، وفي منطقة استلام الأمتعة وغيرها من مناطق التجمعات.

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