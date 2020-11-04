شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تسجل 5 آلاف و745 إصابة جديدة و82 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 5 آلاف و745 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا المستجد" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس إلى 235 ألفا و310 حالات.

وأفاد بيان للوزارة، اليوم الأربعاء - بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، بلغ 3 ملايين و174 ألفا و743 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب فى مارس الماضي.

وأضاف البيان، أنه تم تسجيل 82 حالة وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 3 آلاف و982 حالة، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل 3 آلاف و977 حالة شفاء إضافية لتبلغ الحصيلة الإجمالية للتعافى 193 ألفا و886 حالة.