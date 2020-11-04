شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الإسرائيلية تقدم لائحة اتهام ضد إسرائيلى هدد بقتل نتنياهو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن النيابة الإسرائيلية، قدمت اليوم الأربعاء، لائحة اتهام ضد إسرائيلى هدد بقتل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأوضحت الصحيفة، أن المتهم تعدى لفظياً كذلك على أسرة نتنياهو متطاولا بشتائم نائبة على زوجة رئيس الوزراء سارة نتنياهو، حيث وصفها بتعبيرات وإيحاءات جنسية، يعاقب عليها القانون الإسرائيلي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن المتهم من سكان تل أبيب يبلغ من العمر (26 عاما)، كان قد هدد نتنياهو، وزراء آخرين وعائلاتهم، من خلال تغريدات نشرها عبر "تويتر".

ووجد محققو الشرطة المختصون بالجرائم الالكترونية 16 منشورا للمتهم احتوت على تهديدات قاسية خلال الأشهر القليلة الماضية.