شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار غزيرة على المعتمرين في الحرم المكي × 15 صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تساقطت الأمطار الغزيرة في العديد من المناطق داخل المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، خاصة في مكة المكرمة والمسجد الحرام، فيما واصل المعتمرون أداء مناسك العمرة في ظل هذه الأجواء، حيث نشرت رئاسة شئون الحرمين عبر تويتر العديد من الصور التي توثق هطول الأمطار على المعتمرين الذي يواصلون أداء مناسك العمرة بعد انطلاق المرحلة الثالثة.

وتوقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى السعودية، فى تقريرها لطقس غدٍ الخميس، هطول أمطار رعدية تسبقها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، تمتد إلى منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل خاصةً الجنوبية منها كذلك على مرتفعات جازان، عسير، الباحة.



صور من الحرم

كما توقّعت الأرصاد، تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، بينما يشهد البحر الأحمر رياح سطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية غربية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر ويصل إلى مرتين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.



أعمال التطهير



الأمطار في الكعبة



الكعبة



المعتمرون يواصلون مناسك العمرة رغم الأمطار



أمطار الخير في الكعبة



أمطار الخير



تساقط الأمطار في الكعبة



معتمر تحت الأمطار



معتمر يحتمي من مياه الأمطار



معتمرة تفترش الأرض



معتمرون يؤدون مناسك العمرة تحت الأمطار



معتمرون



موسم العمرة



هطول الأمطار أثناء موسم العمرة